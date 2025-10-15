Homem xinga policiais ao ser abordado por estar com som alto no Parque dos Novos Estado

Homem, de 44 anos, foi preso após desacatar e xingar uma equipe da Polícia Militar durante a noite de terça-feira (14), em uma casa da Rua Arlindo Sampaio Jorge, localizada no Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em um bairro residencial. No local, os militares constataram que o som alto estava saindo de uma caixa amplificada instalada na área externa da residência, onde um casal se encontrava.

A moradora foi orientada a respeito da irregularidade e comprometeu-se a desligar o equipamento e reduzir o volume das conversas. No entanto, durante a abordagem, o homem presente no local passou a se exaltar, proferindo frases ofensivas e desrespeitosas tanto aos policiais quanto à vizinhança, alegando que "ninguém pode dizer o que ele pode ou não fazer dentro de sua casa".

Mesmo após as orientações, a equipe policial observou que o som não havia sido desligado e os ânimos permaneciam exaltados. Diante da situação, os militares optaram por realizar uma checagem do histórico do indivíduo e identificaram um registro anterior de violência doméstica envolvendo a companheira.

Diante da reincidência da perturbação e do comportamento agressivo do morador, a guarnição retornou ao endereço. O homem, visivelmente alterado e sob efeito de álcool, continuava proferindo ofensas e resistiu às tentativas de diálogo.

Diante da resistência, da condição física do suspeito e da possibilidade de haver riscos adicionais no interior da residência, foi efetuado o uso do taser, com dois disparos necessários para conter o homem. Ainda assim, ele resistiu ativamente à imobilização, causando lesões leves em um dos policiais.

Após ser contido e algemado, o homem foi conduzido ao posto de saúde para avaliação médica, onde foram constatadas apenas lesões superficiais nos pontos de contato com os dardos da arma de choque. Durante o atendimento, o suspeito afirmou fazer uso de medicação controlada e manteve postura hostil, sendo medicado pelos profissionais da unidade de saúde.

Na delegacia, o indivíduo continuou com comportamento agressivo, proferindo novas ameaças aos policiais e seus familiares, dizendo: "Vocês e seus filhos e suas esposas vão pro inferno". A caixa de som utilizada foi apreendida e apresentada junto à ocorrência.

O caso acabou sendo registrado como ameaça, resistência, desobediência, desacato e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

