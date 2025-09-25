Homens assassinados enquanto almoçavam em Ponta Porã são paraguaios

Os homens que morreram ao serem executados a tiros em um restaurante localizado na área central de Ponta Porã, próximo a Linha Internacional, seriam de origem paraguaia. O assassinato aconteceu na hora do almoço de hoje (25).

Conforme as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Aldo Gimenez Velazquez, de 30 anos, Virgilio Frestes Mareco, de 29 anos, e Rodrigo Ramon Ferreira Barrios, de 30 anos.

O crime

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam almoçando quando os pistoleiros chegaram armados e efetuaram vários disparos.

Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver que os três estavam sentados na mesma mesa, sendo que dois morreram sentados nas cadeiras e um caído no chão.

Autoridades brasileiras e paraguaias trabalham no local do triplo homicídio.

Assista:

