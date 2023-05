Homens que assustaram menino de 10 anos na Afonso Pena são identificados

Os responsáveis pelo susto levado pelo menino de 10 anos, atropelado por um ônibus na Avenida Afonso Pena, foram identificados pela Polícia Civil. O homem de 41 anos, que estava armado com um facão, foi qualificado como autor.

Conforme as informações policiais, desde o dia do acidente, na última quarta-feira, dia 3 abril, as equipes estavam trabalhando para identificar e intimar as duas pessoas que apareciam no vídeo do acidente, como tendo sido as causadoras do atropelamento.

Os dois compareceram nesta segunda-feira (8) na 1ª Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento sobre o ocorrido. Para os policiais eles informaram ter uma rixa antiga e no dia do acidente teriam tido uma briga em uma conveniência, na Rua Bandeirantes.

Já durante a tarde, o rapaz de 27 anos andava pela Afonso Pena quando foi surpreendido pelo autor, que portava um facão e o ameaçou novamente. Para não ser atingido, ele começou a correr, até chegar ao encontro da família do menino.

Os envolvidos alegaram que não viram que a criança tinha sido atropelada e só ficaram sabendo posteriormente. Após a oitiva dos dois, o delegado responsável pelo caso, Giulliano Carvalho Biacio, alterou a tipificação do crime que passou de Lesão Corporal Culposa na Direção Veicular, para Lesão Corporal Culposa, tendo como autoria o homem, de 41 anos, que estava armado com o facão.

A Polícia Civil vai acompanhar a evolução médica da vítima. Após receber alta, o menino deve ser encaminhado para prestar depoimento especial na 1ª DP, passará por exame pericial e a investigação será encerrada e o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário.

