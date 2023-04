Homens que praticavam furtos em propriedades rurais são presos na Capital

Dois integrantes de uma organização criminosa que estavam sendo procurados pela realização de pelo menos 10 furtos qualificados em sedes de propriedades rurais na região de Miranda, foram presos durante a quarta-feira (19), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, a prisão foi feita pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Deleagro).

Os homens tem 20 e 25 anos. Até o momento já foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

Com o desfecho da investigação cessaram os crimes dessa modalidade na região. As diligências prosseguem visando a captura dos dois últimos foragidos.

