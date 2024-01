Homens que tentaram matar policial civil são identificados

Foram identificados como Alexandro Pereira Valdez, conhecido como 'Bichão', e Douglas Pereira Valdez, popularmente conhecido como 'Doguinha', os homens que morreram em confronto com a Polícia Civil durante a tarde de hoje (20), em Rochedo. Eles estavam sendo procurados por suspeita de balear um policial no peito, enquanto ele saia da casa do filho, na Vila Jacy, em Campo Grande.

Conforme o já informado pelo JD1 Notícias, o policial foi alvo de vários disparos. Mas mesmo ferido, ele conseguiu fugir e dirigir até o batalhão da Polícia Militar do Conjunto União, onde foi socorrido e posteriormente encaminhado para a Santa Casa.

Desde então, os autores do atentado estavam sendo procurados pelas autoridades. Informações do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), as equipes localizaram os homens na zona rural de Rochedo.

Ao fazer a intervenção, com o apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupião e ao Crime Organizado), 'Bichão' e 'Doguinha' resistiram e acabaram disparando contra as equipes, sendo baleados na sequência.

Os dois foram socorridos pelas autoridades policiais, levados para unidades de saúde, mas morreram momentos depois de dar entrada no local.

