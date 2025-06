Homens que vendiam queijo para enganar idosos são presos em MS

Dois homens, de 38 e 41 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (26) suspeitos de aplicar golpes em idosos utilizando maquinetas de cartão de crédito em Naviraí.

Conforme as informações policiais, o caso foi descoberto após uma idosa, de 84 anos, ser enganada ao comprar um queijo no valor de R$ 30. Após entregar o cartão e digitar a senha, a vítima não recebeu o comprovante da transação e, horas depois, descobriu que haviam sido descontados R$ 2 mil de sua conta bancária.

Ela contou para os policiais que os homens chegaram em sua casa oferecendo o produto. Após o golpe, a Polícia Civil foi acionada e iniciou diligências para localizar os suspeitos.

Com base em informações sobre o veículo utilizado por eles, uma Volkswagen Saveiro preta, as equipes policiais de Caarapó conseguiram interceptar o automóvel por volta das 13h40 de ontem.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro maquinas de cartão, dois celulares, R$ 983 em dinheiro e o veículo utilizado nos golpes. A investigação revelou que a mesma dupla havia praticado fraude semelhante no município de Juti, a cerca de 50 km de Naviraí, onde uma outra idosa teve R$ 800 subtraídos em uma compra de queijo de R$ 50.

As apurações também indicam que os homens já teriam aplicado golpes em Campo Grande utilizando o mesmo modus operandi: abordavam idosos em situação de vulnerabilidade oferecendo produtos simples e, no momento do pagamento, realizavam transações de valores muito superiores aos acordados.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Os investigados estão detidos na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis envolvidos no esquema criminoso.

