Homens são assassinados à luz do dia em Ponta Porã

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros durante a tarde desta terça-feira (18), no bairro Marambaia, em Ponta Porã.
Conforme as informações iniciais, eles estavam sentados no local quando foram surpreendidos pelos atiradores. Os dois morreram logo após o ataque.
Moradores da região relataram ter ouvido disparos pouco antes de perceberem a movimentação. Equipes policiais estão na cena do crime realizando os primeiros levantamentos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas ou a motivação do crime. A área permanece isolada e o caso será investigado.
