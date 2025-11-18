Homens são assassinados à luz do dia em Ponta Porã

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros durante a tarde desta terça-feira (18), no bairro Marambaia, em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, eles estavam sentados no local quando foram surpreendidos pelos atiradores. Os dois morreram logo após o ataque.

Moradores da região relataram ter ouvido disparos pouco antes de perceberem a movimentação. Equipes policiais estão na cena do crime realizando os primeiros levantamentos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas ou a motivação do crime. A área permanece isolada e o caso será investigado.

