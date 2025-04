Homens são encontrados mortos na fronteira

Os corpos de dois homens, ainda não identificados, foram localizados sem vida durante o final da tarde de sexta-feira (18), na estrada Jorge Sebastián Miranda, localizada na zona rural do município paraguaio de Santiago José Félix López, quase fronteira com a cidade de Caracol, no Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Nacional foi acionada por populares que passavam pelo local. Ao chegar, encontraram as vítimas com diversos sinais de violência pelo corpo.

Equipes da Perícia Técnica também foram acionadas para ir até a área onde os corpos estavam, fazendo os levantamentos iniciais a respeito das mortes.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

