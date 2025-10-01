Homens são presos por desviar combustíveis em Paranaíba

Três homens foram presos na noite de terça-feira (30) na região da Vila Raimundo, às margens da BR-158, em Paranaíba. Eles foram pegos em uma operação da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar, por suspeita de desviar combustíveis.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Paranaíba Notícia, a ação resultou na apreensão de grande quantidade de combustíveis desviados de forma clandestina. A operação teve inicio após denúncia anônima sobre movimentações suspeitas envolvendo caminhões-tanque e galões plásticos.

Durante as diligências, os policiais flagraram o transbordo de combustível de veículos de carga para recipientes improvisados, que seriam comercializados irregularmente.

Ao perceber a chegada das equipes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos.

No local, foram apreendidos diversos galões cheios de etanol. Os militares ainda localizaram um imóvel usado como armazém clandestino, onde havia mais combustível armazenado.

Os detidos receberam voz de prisão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, receptação e comercialização irregular de combustíveis e derivados.

A perícia esteve no local e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.



