Homens são presos se passando por policiais e bombeiros para roubar vítimas em MS

Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (4) após serem acusados de se passarem por policiais e bombeiros para extorquir pessoas físicas e jurídicas na cidade de Dourados.

De acordo com a informação apurada pela Polícia Civil, a Força Tática da Polícia Militar prendeu um dos envolvidos, no momento em que este exigia valores de uma vítima. Após ser conduzido à Delegacia, um segundo autor foi identificado como sendo o mentor dos crimes.

As duas forças de segurança foram até à casa do segundo criminoso e no local foram apreendidos diversos apetrechos de identificação de diversas Polícias, além de um veículo. Com a chegada dos policiais, o indivíduo tentou se desfazer de um aparelho celular, mas foi contido.

Eles foram levados até a delegacia do município, onde ficarão a disposição da Justiça.

