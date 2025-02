Homens são resgatados após se perderem fazendo trilha em mata de Rio Brilhante

Dois homens, de 36 e 42 anos, precisaram ser resgatados após se perderem enquanto faziam uma trilha na mata da região de uma usina de álcool, localizada na cidade de Rio Brilhante. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24).

Conforme divulgado pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, os dois entraram na mata durante a tarde, mas se perderam pelo caminho. Por conta disso, precisaram ser resgatados por uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros.

Após serem localizadas, as vítimas receberam atendimento médico no local e, na sequência, foram encaminhadas para avaliação no hospital do município.

A Polícia Militar também colaborou com as buscas.

