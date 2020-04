Homens são roubados após promessas de programa sexual

Duas pessoas, que não tiveram suas identidades reveladas, foram presas na noite desta terça-feira (14), em Campo Grande, por roubarem uma moto e uma camionete após oferecerem programas sexuais as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro caso aconteceu na Vila Carvalho, após ter procurado os autores para realizarem um programa sexual, durante a negociação teria ocorrido uma discussão, momento em que a dupla agrediu a vítima com socos e marteladas, roubando sua motocicleta com a ajuda de uma terceira pessoa.

Após algumas horas uma outra vítima apareceu no 1º Batalhão da Polícia Militar (1° BPM) totalmente sem roupa, alegando que havia sido roubado por uma dupla que teria o oferecido serviços sexuais.

A segunda vítima alega que estava dirigindo seu veículo, camionete S-10, pela região central da cidade, quando encontrou os autores que propuseram o programa.

A vítima teria ido até a residência dos autores, em um determinado ela teria sido agredida pela dupla, que deram socos e uma pedrada para garantir que ele não saísse do imóvel em que estavam, a porto do local também estaria trancada.

Os policias foram até o endereço informado pela vítima, onde encontraram a dupla e a S-10 roubada, a motocicleta, que havia sido levada para o bairro Nhá Nhá, também foi recuperada.

Os autores foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

