Homens tentam resgatar presos com fuzis na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Três homens fortemente armados foram presos na noite dessa sexta-feira (3) na fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do Dourados News, o caso ocorreu em Bella Vista Norte, cidade do país vizinho na divisa com Bela Vista.

De acordo com as informações da imprensa paraguaia, eles estavam numa Ford F-4000, armados com fuzis AR-15 e AK-47 quando ocorreu a interceptação.

Durante a abordagem realizada por policiais da 4ª Divisão de Infantaria, outros criminosos apareceram na tentativa de resgatar os suspeitos. Eles realizaram vários disparos na ação.

Ainda conforme a imprensa do país vizinho, houve troca de tiros e logo depois os criminosos deixaram o local. Não há registro de feridos na ação.

