Homens trocam facadas e tijoladas durante briga por mulher em bar de Camapuã

Dois homens, de 24 e 39 anos, precisaram ser socorridos após uma briga por ciúmes ocorrida na noite desta terça-feira (19), na vila Izolina, em Camapuã.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 21h30 para ir até a Rua Alcindo Francisco de Mederiso. Ao chegaram, testemunhas contaram que os homens teriam ingerido bebiam em um bar das proximidades, quando começaram a brigar.

Em determinado momento, o homem de 39 anos atingiu o outro com golpes de faca na região do abdômen, ombro e axila. Para se defender, o jovem pegou um tijolo e golpeou a cabeça do suspeito, deixando-o inconsciente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado para atender o caso, socorrendo os dois e os encaminhando para uma unidade de saúde da região.

Segundo o site Veja Folha, a briga começou porque um dos homens estaria com ciúmes da esposa. O caso será investigado pelas autoridades locais.

