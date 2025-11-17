Menu
UEMS Nov25
Polícia

Homens trocam socos e golpes com taco de sinuca durante briga de bar em Terenos

Os dois foram socorridos e encaminhados para Santa Casa, onde passaram por atendimento médico

17 novembro 2025 - 14h51Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 34 e 56 anos, foram socorridos e encaminhados para Santa Casa de Campo Grande após se envolverem em uma briga em um bar localizado na Rua José Candido de Rezende, região da Vila Ferreira, em Terenos. O caso aconteceu na tarde de domingo (16).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital, onde fez contato com os dois envolvidos, que foram levados para unidade de saúde em uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, o homem de 56 anos apresentava um corte atrás da cabeça, proveniente de um golpe feito com taco de sinuca. Quando questionado, ele afirmou ter sido agredido pelo outro rapaz, que também estava internado na Santa Casa.

O segundo envolvido estava com o olho inchado e roxo, proveniente de socos no rosto. No entanto, ele disse não saber afirmar quem seria o autor das agressões. Os dois homens estavam em visível estado de embriaguez e agitação.

Mesmo feridos, eles não quiseram registrar o caso. Ainda assim, os fatos foram registrados pelas equipes policiais na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

