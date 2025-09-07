Horta ilícita: Casal com plantação de maconha 'colhe' confusão com a PM

Um casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Camapuã na tarde de sábado (6), após a Polícia Militar descobrir o cultivo de maconha na casa onde moram, localizada no bairro João Leite de Barros.
Segundo informações, os policiais foram acionados após uma denúncia anônima. No local, o morador, de 27 anos, autorizou a entrada da equipe e admitiu que cultivava pés de maconha na residência.
Durante a vistoria, além das plantas, foram encontrados diversos cigarros já consumidos contendo substância semelhante à maconha, um dichavador, uma pequena quantidade da droga e dois papéis utilizados para enrolar cigarros, indicando também o uso do entorpecente pelo casal.
O homem e sua esposa, de 19 anos, foram detidos e levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil continua investigando a ocorrência.