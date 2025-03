Hospital Regional alerta para novo golpe

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) alerta a população para um golpe que vem sendo aplicado por meio de pedidos indevidos de pagamento para a realização de procedimentos na unidade.

“O hospital não cobra por nenhum tipo de procedimento e sequer solicita depósitos, transferências bancárias ou pagamentos via PIX das famílias dos pacientes para a realização de procedimentos médicos ou qualquer outro serviço”, destacou o hospital.

O golpe consiste em os golpistas entrarem em contato com familiares de pacientes, se passando por representantes do HRMS, solicitando valores sob vários pretextos falsos, como a realização de exames.

Em caso de contato dos golpistas, o HRMS recomenda que a população não faça o pagamento e entre em contato imediatamente com a polícia para denunciar a tentativa de golpe.

Além disso, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não repassa informações sobre pacientes por meio de ligações.

As autoridades já foram acionadas e investigam o caso.

