Polícia

Hungria apresenta melhora e hemodiálise é suspensa, diz hospital

O estado do músico brasiliense é grave, mas ele já está longe de perigo iminente à vida

04 outubro 2025 - 15h31Brenda Assis
Cantor HungriaCantor Hungria   (Redes Sociais)

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido apenas como Hungria, apresentou melhora em seu estado de saúde, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado (4). O procedimento de hemodiálise, que vinha sendo realizado, foi suspenso, sinalizando avanço na recuperação do artista.

Hungria segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI), recebendo cuidados clínicos intensivos. Segundo o médico do cantor, ele deve ter alta apenas a partir de segunda-feira (6).

O estado do músico brasiliense é grave, mas ele já está longe de perigo iminente à vida, sem sintomas e não apresenta sinais de sequelas devido ao incidente, como perda da visão. A suspeita é de que Hungria tenha sido contaminado com metanol após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Hungria foi internado na última quinta-feira (2/10) e o caso que está sendo investigado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde.

