Hungria envia representante para investigar vazamento de imagens de Bolsonaro

A Hungria está tentando descobrir quem vazou as imagens da visita do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), à embaixada do país, no Brasil, no início de Fevereiro, durante a investigação por tentativa de golpe.

Para isso, um oficial de segurança do ministério de Negócios Estrangeiros e Comércio da Hungria, esteve na embaixada para colher depoimentos e tentar descobrir quem é o autor do vazamento.

O oficial esteve no local na condição de representante do governo húngaro. Mas de acordo com auxiliares, a ordem dentro do local foi de permanecer em silêncio, sob o argumento de que a embaixada não tem obrigação de prestar nenhum esclarecimento, porque conta com imunidade diplomática.

