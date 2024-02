Identificada a vítima de colisão entre carretas na BR-163 em Jaraguari

Foi identificado como Sullivan Garcia Celvantes, de 43 anos a vítima fatal na colisão entre duas carretas, na tarde desta sexta-feira (16), na BR-163, em Jaraguari.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no KM 512 da BR-163. o veículo em que Sullivan era passageiro, bateu na traseira de outra carreta. Ele viajava com o motorista, Roberto Duarte Mondadori que foi encaminhado pela equipe da CCR MSVia para Campo Grande.

Já o condutor da carreta e semirreboque não teve ferimentos, permaneceu no local do acidente e prestou os esclarecimentos necessários. A perícia criminal foi acionada e realizou os levantamentos de praxe.

A equipe policial expediu a requisição de exame de corpo de delito ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande. O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue sendo investigado pela Polícia Civil de Jaraguari.

O velório de Sullivan será neste sábado (17), na capela da Pax Universal na Av. Mato Grosso e o sepultamento às 17hs no Cemitério Municipal de Jardim.

