Identificada uma das vítimas fatais do acidente de ônibus em Corumbá

Foi identificada como Andrezza Felski, uma das vítimas fatais do acidente entre um ônibus e um caminhão na madrugada desta deste domingo na BR-262 em Corumbá.



Além de Andrezza, uma outra pessoa morreu e três ficaram feridas, entre elas, o motorista do ônibus, uma passageira e uma criança de 6 anos, que foi levada em estado grave para um CTI em Corumbá e será transferida para cirurgia em Campo Grande.



A informação inicial levantada no local do acidente é de que o ônibus teria invadido a pista contrária e colidido com um caminhão, o que fez uma barra de ferro se soltar e atravessar o veículo de transporte rodoviário atingindo duas vítimas que estavam nas primeiras fileiras do segundo andar.

Em nota, a Andorinha, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que aguarda resultado da perícia. "A EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA, lamenta muito o acidente ocorrido nesta manhã e estamos aguardando a perícia técnica para apontar as causas, entretanto estamos prestando todo atendimento às vitimas".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também