Identificado homem encontrado morto às margens da BR-163 em Anhanduí

Foi identificado como Denis Lincoln Bentos, 48 anos, o homem encontrado morto na manhã deste sábado (12), no córrego Pouso Alegre, nas proximidades da BR-163 no distrito de Anhanduí, distante 54 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima tinha desaparecido na quinta-feira (10), depois de ter ido tomar banho de rio com os amigos. Denis foi identificado com a ajuda da mãe que forneceu detalhes sobre suas características.

A ocorrência está em andamento com diligências da Polícia Civil que procura por um dos amigos que estava com Denis no dia de seu desaparecimento.

