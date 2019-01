Identificado homem morto com tiro no rosto, em lanchonete abandonada

Identificado como Daniel Lucas Silva de Souza, 27 anos, o homem assassinado em uma lanchonete abandonada no bairro Universitário, em Campo Grande.

O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (14) quando Daniel foi alvejado com pelo menos dois disparos, um teria acertado o braço direito, o outro o rosto, próximo ao olho. O corpo da vítima foi encontrado caído próximo a uma churrasqueira de uma lanchonete abandonada na rua Luis Pereira com a Marquês de Abrantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele seria usuário de drogas. No local próximo ao corpo, havia algumas latinhas de cerveja que era usada para consumir drogas, um isqueiro, alem do boné e uma camiseta. Ainda não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. A polícia segue com as investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também