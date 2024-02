Identificado homem que morreu carbonizado ao tentar furtar fios de subestação

Foi identificado como Jorge Hermenegildo Staskowian Júnior, de 35 anos, o homem que morreu carbonizado na madrugada desta segunda-feira (5), ao tentar furtar fios e provocar um incêndio na subestação da Energisa, na Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Staskowian possuía várias passagens criminais, entre elas sendo furto, furto qualificado, portar drogas para consumo e tráfico de drogas.

Conforme relatado anteriormente, o homem invadiu o espaço com intuito de furtar fios existentes na subestação, mas acabou provocando um incêndio de grande proporção, que deixou mais de 40 mil clientes sem energia por cerca de duas horas.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, informou que estará abrindo uma investigação para apuração dos fatos através dos órgãos competentes.

Em nota, a empresa ressaltou que mesmo com os avisos no entorno alertando sobre os equipamentos de alta tensão, houve a tentativa de crime que terminou na morte do homem. Ainda segundo a empresa, a ação provocou um curto-circuito, gerando uma imensa explosão e um incêndio na instalação.

De acordo com a Polícia Civil, Jorge Hermenegildo fez um buraco na cerca externa e na concertina da rua Ari Coelho para arrombar o estabelecimento e levou uma descarga de 13.800 volts.

Câmera de segurança registrou o momento em que o invasor estava 'pendurado' em uma das pilastras da subestação, quando há a explosão e o início das chamas.

