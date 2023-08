Identificado motociclista morto após acidente na Via Park

Saiba Mais Polícia JD1TV: Motociclista morre na Santa Casa após acidente na Via Park

Foi identificado como Caio Almeida Fernandes, o motociclista que faleceu em um acidente de trânsito envolvendo um carro na madrugada do último domingo (13), no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com Professor Luís Alexandre de Oliveira - a Via Park, em Campo Grande.

Amigos se despediram do rapaz nas redes sociais. "Essa manhã acordei com uma triste notícia. Perdi um irmão de axé e amigo que Deus me deu. Dia muito triste, ele foi fazer morada em outra estância. Que nosso pai maior o receba com muito amor e carinho. Sou muito grato por ter tido o prazer de ter te conhecido", disse Fábio Medina.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima seguia em sua motocicleta no sentido da Via Park ao Shopping, quando furou o sinal vermelho da via e atingiu o lateral esquerda de um Fiat Pálio que seguia pela Antonio Maria Coelho.

Com o impacto, o motociclista 'voou' sobre o veículo e caiu no asfalto. Alguns populares que passavam pelo local auxiliaram a vítima até que o Corpo de Bombeiros chegasse e fizesse o resgate, encaminhada para a Santa Casa.

Porém, segundo consta no boletim de ocorrência, assim que deu entrada no hospital, o motociclista passou a perder pulsação e a equipe médica tentou manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro e a vítima foi a óbito.

Nas imagens das câmeras de segurança, mostram que o acidente aconteceu por volta das 2h38 da madrugada e a morte do motociclista foi constatada às 3h57 no hospital.

