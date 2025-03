Idosa atropelada hÃ¡ seis meses morre em hospital de Campo Grande

Idosa, de 71 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na tarde desta sexta-feira (14), seis meses após ser atropelada e fica sob cuidados paliativos no Hospital São Julião, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vizinha compareceu na delegacia para registrar o fato e explicou que a vítima tem um filho, mas que tem deficiência auditiva e que não tem condições de colaborar com mais informações.

No registro policial, ficou datado que a vítima foi atropelada no dia 16 de setembro. Nessa oportunidade, a idosa foi socorrida após ser atropelada e encaminhada para a Santa Casa com politraumatismo.

Após um período de internação no hospital, foram instituídos cuidados paliativos e a idosa passou a ser tratada no Hospital São Julião. Porém, após meses, ela não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

