JD1TV: Idosa atropelada por carro na Vila Serradinho morre em hospital

Maria Tereza Peralta, de 74 anos, morreu na madrugada deste sábado (19), após ser atingida por um veículo de passeio enquanto tentava atravessar a Avenida Duque de Caxias, na região da Vila Serradinho, em Campo Grande.

Quem identificou a vítima foi a própria irmã, que compareceu na delegacia pela manhã para relatar a situação, após tomar conhecimento do caso pela mídia.

Como noticiado pelo JD1 Notícias anteriormente, agricultor, de 65 anos, contou que conduzia um Volkswagen Gol, estava seguindo pela via quando foi surpreendido pela presença do pedestre que atravessou a via de maneira repentina.

A vítima foi diagnosticada com um traumatismo craniano e chegou a ficar inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Porém, não resistiu.

A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais, que preliminarmente, apontam que o veículo estava com velocidade e frenagem compatível a uma entrada abrupta a via de rolamento.

O caso foi registrado como homicídio culposo.

