Idosa cai no golpe do falso mÃ©dico e perde o marido no mesmo dia em MS

Uma idosa, de 65 anos, caiu no golpe do ‘falso médico’ no mesmo dia que perdeu o marido em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o esposo da vítima estava internado em fase terminal no Hospital Regional. Durante o começo da semana, ela recebeu uma ligação de um homem, que se identificou como ‘Dr. Marcelo Oliveira’.

Por telefone, o estelionatário disse que o homem precisaria passar por um exame de urgência no ‘Laboratório São Luiz’, mas que ela precisaria pagar o valor de R$ 2 mil. Em desespero e preocupada, ela correu até o vizinho para que a transferência fosse feita, uma vez que não possui Pix.

Depois de realizar o pagamento, a idosa ligou no hospital e foi informada que havia caído em um golpe, já que a rede não realizou e nem realiza ligações telefônicas com esse teor, ou seja, solicitando valores de consultas ou exames para pacientes daquela unidade.

No mesmo dia, a mulher recebeu a notícia de que seu marido havia falecido. Diante da situação, ela procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso.

