Idosa com Alzheimer é agredida pelo neto durante briga em Paraíso das Águas

Uma idosa, de 82 anos, diagnosticada com Alzheimer foi agredida pelo neto, de 32 anos, durante a manhã desta quinta-feira (17), em Paraíso das Águas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas na delegacia após a vítima chegar com um familiar. Ela apresentava um ferimento na cabeça e contou que havia sido agredida pelo neto.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais prestaram socorro imediato à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Ela precisou levar pontos no ferimento, ficando internada em observação.

Os policiais civis realizaram diligências pela região, até que encontraram o suspeito em um bar localizado na Rua Maria Luiza de Rezende, consumindo bebida alcoólica, onde foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, com agravante pelo estado de saúde e idade da vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também