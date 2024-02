Idosa com Alzheimer que caiu de prédio no Centenário morre na Santa Casa

A idosa, de 85 anos, que caiu do 2° andar de um prédio, uma altura de 9 metros, na manhã desta quarta-feira (28), em um residencial localizado na Rua Itaituba, região do bairro Jardim Centenário, morreu horas depois de ser socorrida e levada para a Santa Casa. Ela era cuidada de maneira constante pelos familiares, pois tem a Doença de Alzheimer.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, a idosa estava sozinha no apartamento em que mora com a filha quando acabou caindo da janela.

A filha da vítima procurou a delegacia, notificando o falecimento da mãe. Em seu relato, ela informou que a idosa deu entrada sudoreica, pálida, com trauma em membros inferiores, sendo fraturas expostas nas duas pernas. Por conta de suas condições de saúde, ela teve rebaixamento do nível de consciência, seguida por uma parada cardiorrespiratória.

O óbito da idosa acabou sendo constatado às 12h40. O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

