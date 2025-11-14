Idosa de 72 anos perde quase R$ 17 mil ao cair em golpe

Uma idosa, de 72 anos, perdeu quase R$ 17 mil reais ao cair em um golpe durante a tarde desta quinta-feira (13), em Dourados
Conforme as informações policiais, a vítima recebeu uma ligação via WhatsApp, quando o criminoso se passou por represente de uma empresa de prêmios. Durante a conversa, ele afirmou que ela havia sido contemplada com R$ 50 mil.
Usando termos técnicos e persuasivos, o criminoso conseguiu convencer a vítima a fazer várias transferências, que totalizaram R$ 16.899,99. Depois que a idosa questionou o motivo dos depósitos, o golpista encerrou o contato e não respondeu mais.
Percebendo que havia caído em um golpe, ela procurou a delegacia onde registrou o caso como estelionato.
