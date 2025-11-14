Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Idosa de 72 anos perde quase R$ 17 mil ao cair em golpe

Ela acreditou ter ganhado um prêmio de R$ 50 mil, quando na verdade estava sendo vítima de criminosos

14 novembro 2025 - 17h25Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma idosa, de 72 anos, perdeu quase R$ 17 mil reais ao cair em um golpe durante a tarde desta quinta-feira (13), em Dourados

Conforme as informações policiais, a vítima recebeu uma ligação via WhatsApp, quando o criminoso se passou por represente de uma empresa de prêmios. Durante a conversa, ele afirmou que ela havia sido contemplada com R$ 50 mil. 

Usando termos técnicos e persuasivos, o criminoso conseguiu convencer a vítima a fazer várias transferências, que totalizaram R$ 16.899,99. Depois que a idosa questionou o motivo dos depósitos, o golpista encerrou o contato e não respondeu mais.

Percebendo que havia caído em um golpe, ela procurou a delegacia onde registrou o caso como estelionato.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drogas foram apreendidas
Polícia
Operação apreende droga oculta em caixa de som com ajuda de cão farejador na capital
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem é esfaqueado pelo enteado em Dourados
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Polícia
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Àrea da sala lilás inaugurada em Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Pedro Gomes ganha sala lilás no combate a violência contra a mulher
Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã
Polícia
Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã
Adolescente foi atendido pelo Samu
Polícia
Discussão termina em briga e aluno fere colega a tesouradas em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem morre dias após cair durante crise convulsiva em Ponta Porã
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Jovem é vítima de importunação sexual em padaria de Três Lagoas: 'tchau gostosa'
Imagem ilustrativa
Polícia
Idosa morre quase três meses após cair de escada em residência em Camapuã
Um dos cachorros que sofriam maus-tratos foi resgatado pela polícia
Polícia
Filhotes morrem e tutora é presa por maus-tratos a sete cachorros em Campo Grande

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital