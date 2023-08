Idosa de 79 anos tem casa invadida por 'tarado' em Aquidauana

Idosa, de 79 anos, teve a casa invadida por um tarado durante a manhã de domingo (27), na Rua Castelo Branco, na Vila Paraíso, em Aquidauana. O autor foi preso pela Polícia Militar no mesmo dia.

A vítima contou as equipes policiais que estava na residência quando ouviu barulhos. Ao ir verificar, flagrou um homem tentando forçar a entrada na casa, dizendo querer ficar com ela. Segundo o site O Pantaneiro, ao ver que a PM havia sido acionada, fugiu do local.

A vítima relatou ainda que, além de tentar arrombar a porta, o indivíduo fez ameaças perturbadoras.

Durante rondas pela região, as equipes policiais encontraram o autor a cerca de 150 metros da cena do crime. Na ocasião, ele estava usando apenas uma camiseta cinza e cueca. No quintal da residência, a polícia encontrou um short branco e documentos pessoais pertencentes ao suspeito.

Ao ser questionado, o homem disse apenas estar caminhando até a casa da avó.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

