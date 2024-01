Idosa de 91 anos morre depois ser atropelada por moto no Santo Amaro

A idosa Maria Mirtes Victor Leite, de 91 anos, morreu depois ser atropelada por uma moto durante a manhã desta quarta-feira (17), na Rua Joaquim Lacerda, localizada no bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem do JD1 Notícias, a motocicleta era conduzida por um homem de 36 anos. Ele contou que trafegava sentido Bairro/Centro, quando colidiu contra a vítima, que tentava atravessar a via.

A idosa foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa em estado grave. Já na unidade hospitalar, ela teve uma parada cardíaca e não resistiu a reanimação, falecendo momentos depois de dar entrada no local.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, comparecendo a cena do acidente e atendendo a ocorrência, que foi registrada como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

