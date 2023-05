Idosa é agredida a pauladas por filha na Capital

Uma idosa, de 74 anos, foi agredida a pauladas pela filha, de 37 anos, na tarde deste sábado (20), na casa onde as duas viviam, no Parque do Lageado, em Campo Grande. A violência foi flagrada por outro filho da vítima, de 48 anos.

Conforme a ocorrência, registrado pelo filho, ele tinha ido até a casa da mãe e ao chegar no local, viu sua irmã com um pedaço de pau na mão, agredidno a vítima. O homem retirou o pedaço de madeira da mão da autora e socorreu a mãe até ao Centro Regional de Saúde do Aero Rancho.

A idosa tinha ferimentos nas pernas e levou pontos. Ainda de acordo com o homem, a irmão fugiu do local, em seguida, indo para casa do seu filho. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal.

