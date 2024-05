Idosa é ameaçada de morte ao cobrar dívida do ex-namorado em Maracaju

Uma idosa, de 61 anos, foi ameaçada de morte ao cobrar um dinheiro que seu ex-namorado ficou devendo depois do término. O caso aconteceu na madrugada de domingo (19), em uma choperia de Maracaju.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava passando quando viu o homem, junto com a atual namorada, em uma das mesas. Ela então esperou o ex sair para ir ao banheiro e resolveu conversar com a mulher, pedindo para que ela avisasse sobre a necessidade de o autor pagar a dívida.

O dinheiro, cerca de R$ 300 que ela emprestou para ele enquanto estavam juntos, nunca chegou a retornar. Os dois terminaram em janeiro deste ano, sendo que desde então, ela tenta reaver o valor.

Horas depois, quando a mulher decidiu ir embora do estabelecimento e seguia para o carro, ela foi abordada pelo homem e sua atual companheira. O casal xingou, tentou agredir e ameaçou matar a vítima.

Mas ela conseguiu sair e ir embora do local. Durante a manhã, a vítima foi ao supermercado e acabou encontrando o casal. Nesta nova ocasião, eles aproveitaram para xingá-la novamente.

Desta vez, por medo das ameaças, ela resolveu procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

