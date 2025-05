Idosa é atropelada ao atravessar cruzamento na Vila Bandeirante

Uma idosa de 74 anos, de identidade ainda não divulgada, sofreu uma fratura após atropelamento na tarde desta quarta-feira (21), na rua Aduie Rezek com Marechal Floriano, na Vila Bandeirante, em Campo Grande.



Conforme informações apuradas no local, o acidente envolvendo um Ford Fiesta aconteceu quando a vítima atravessava o cruzamento. O próprio condutor do carro acionou o socorro.



A mulher foi levada consciente e orientada, com possível fratura no tornozelo para a Santa Casa e o motorista do Fiesta, apesar do nervosismo e estado de choque, não se feriu.



A Polícia Militar compareceu ao local para fazer os levantamentos de praxe.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também