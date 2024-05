Idosa é atropelada por motociclista grávida na Afonso Pena

Uma idosa, de 73 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a Avenida Afonso Pena, durante o começo da tarde desta segunda-feira (20), no Centro de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a motociclista, de 29 anos, está grávida e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). As informações iniciais apontam que a idosa estava atravessando na faixa quando foi atingida pela moto.

Por conta da colisão, a vítima foi arremessada por alguns metros, tendo TCE (Traumatismo crânio encefálico) moderado e uma fratura no punho. Enquanto a motociclista teve escoriações pelo corpo.

As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para uma unidade de saúde. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local, acompanhando o caso.

