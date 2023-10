Idosa é atropelada por motoentregador na Afonso Pena e fica em estado grave

Idosa, de aproximadamente 60 anos, foi socorrida em estado grave ao ser atropelada por um motociclista de 21 anos, logo no começo da noite desta quinta-feira (26), na Avenida Afonso Pena próximo a Rua Alagoas.

Segundo o apurado pelo JD1, o rapaz trabalha como motoentregador e seguia na avenida sentido centro. Já próximo a Rua Alagoas, a idosa começou a atravessar na faixa de pedestre.

Muito nervoso, o motociclista contou que o sinal estava verde para a passagem dele. Como a mulher já estava na primeira faixa, o condutor achou que a pedestre voltaria para a calçada uma vez que chegou a ficar indecisa sobre continuar a travessia. O rapaz relatou que chegou a 'tirar' a moto para não atingir a idosa, mas acabou batendo nela com o corpo e acertando a cabeça da mulher com o capacete.

A idosa teve TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave, sendo intubada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local do acidente. Devido a gravidade do ferimento, a vítima foi encaminhada as pressas para a Santa Casa.

O condutor teve ferimentos leves nos braços. A motociclista usada pelo rapaz seria de uma locadora, que esteve no local e fez a remoção do veículo. Além do socorro, as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local fazendo os levantamentos sobre a colisão.

O trânsito chegou a ficar interditado na via por cerca de 20 minutos, mas logo foi liberado, voltando a fluir normalmente.

