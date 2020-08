Idosa é encontrada morta pela funcionária dentro de banheiro de sua casa

Izabel Lopes Alves, de 86 anos foi encontrada morta pela funcionária que trabalhava na residênciadentro dentro banheiro de sua casa, na noite desta segunda-feira (10), no bairro Cabreúva em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o corpo de Izabel foi encontrado dentro do banheiro em rigidez cadavérica. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado. Mas, a idosa estava sem vida.

Ainda de acordo com o registro não havia sinais de violência no corpo de Izabel, que seria hipertensa. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro.

