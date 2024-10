Idosa é encontrada morta pelo amigo após 'sumir' no Lageado

Um idosa, de 61 anos, foi encontrada morta pelo amigo durante a tarde de sábado (12), na casa em que morava no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a testemunha contou que era proprietário do imóvel em que a vítima morava. Por conta da amizade com a idosa, ele a ajudava com várias coisas, como levar remédios para ela.

Ontem, ele tentou ligar e mandar mensagem para a amiga, mas como não teve resposta resolveu ir até o imóvel, momento em que a entrou caída e sem vida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas pode constatar o óbito da vítima.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

