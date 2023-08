Idosa e neto se assustam com bala perdida atingindo janela da casa no São Conrado

No final da noite deste domingo (7), uma idosa, de 76 anos, e seu neto, de 14 anos, levaram um susto ao ouvirem um disparo de arma de fogo e perceberem que a janela da casa estava com um buraco e havia um projétil em um cômodo da residência no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a idosa ligou rapidamente para seu filho que retornou para o imóvel e constatou que havia um buraco na janela em virtude do disparo, mas relatou que ninguém havia se ferido, apenas ficaram assustados.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, quando ouviram das pessoas que estavam na residência que não fazem ideia quem poderia ter praticado o ato, nem possuem envolvimento com ilícitos, disseram não terem rixas, inimizades ou desafetos conhecidos.

No local, os militares constataram que o local não estava preservado, tendo os moradores tocado no projétil encontrado.

A Polícia Científica foi acionada e fez a averiguação do local. Após isso, a polícia encaminhou a ocorrência para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também