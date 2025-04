Idosa é roubada e agredida por ladrão em ponto de ônibus do Centro de Campo Grande

Uma idosa, de 67 anos, foi agredida por um ladrão enquanto estava o ônibus em um dos pontos localizados na Avenida Afonso Pena. O crime aconteceu durante a noite de segunda-feira (21).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Civil que estava no ponto por volta das 18h30 quando resolveu ligar para sua filha. Enquanto estava na chamada, ela foi surpreendida por um homem que estava ao lado.

Ela detalhou que do nada o autor passou a agredi-la com socos no peito, braço, cabeça. Por conta da agressão, ela chegou a cair no chão, batendo a cabeça. Enquanto isso, as agressões continuaram até ela soltar o aparelho celular.

Depois disso, o homem pegou o telefone e saiu correndo, tomando rumo ignorado. A idosa explicou ainda o homem é moreno de estatura média, estava usando uma mochila e segurava um capacete no braço.

O caso foi então registrado como roubo e lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

