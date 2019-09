Idosa é sequestrada no centro da capital e obrigada a sacar R$ 1,2 mil

Uma idosa de 63 anos foi vítima de seqüestro relâmpago na quarta-feira (4) e obrigada a sacar uma quantia de R$ 1,2 mil no banco Bradesco da avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o seqüestro aconteceu à luz do dia, enquanto a vítima caminhava pela avenida Afonso Pena, nas proximidades da rua Rui Barbosa, quando dois indivíduos se aproximaram e, um deles, com uma arma na cintura, disse para a idosa: “vamos dar uma volta”.

Em seguida, o criminoso abraçou a vítima e, juntamente com o comparsa, a levaram para um carro de cor preta e começaram a andar pela cidade. Segundo o relato, um dos autores pegou a bolsa da idosa, retirou o cartão e todos seguiram para uma agência do banco Bradesco, localizada na avenida Bandeirantes, para sacar a quantia mencionada.

Depois do saque, os bandidos liberaram a vítima na mesma avenida. A idosa se recorda que um deles é magro, estatura mediana, tem falta de dentes na boca, pele branca e usava calça social, camisa e boné. O outro usava calça jeans, camisa clara e sapato preto social, tem cabelos curtos, estatura mediana e cor branca.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

