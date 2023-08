Idosa é socorrida em estado grave após acidente na BR-163

A passageira de uma Range Rover foi socorrida em estado grave após um acidente na noite de quarta-feira (9), na BR-163, próximo a São Gabriel do Oeste. Ela estava acompanhada do marido, de 78 anos, quando colidiram contra uma carreta na pista.

De acordo com as informações do site Idest, o casal seguia de hapecó (SC) para visitar os filhos em Rondonópolis (MT), eles tinham a intenção de dormir em São Gabriel do Oeste antes de continuar a viagem.

No entanto, o motorista do veículo contou que ao passar pelo trecho teve a visão prejudicada depois que a carreta levantou uma grande nuvem de poeira enquanto saia de uma lavoura às margens da rodovia.

Ao perder a visibilidade da pista, acabou colidindo na traseira da carreta. O Corpo de Bombeiros e a CCR MSVias foram acionadas, socorrendo as vítimas para o hospital da cidade.

Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local acompanhando a ocorrência.



