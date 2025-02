Idosa é socorrida em estado grave após ser atropelada na Mato Grosso

Uma idosa, de 76 anos, foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa após ser atropelada por um carro que saia de uma academia, localizada na Avenida Mato Grosso, Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã de hoje (18).

Conforme as informações do delegado Reges de Almeida, da 3° Delegacia de Polícia Civil, a vítima estava indo para uma clínica, localizada na mesma quadra que a academia. Enquanto atravessava a rua, ela foi atingida por um carro, que saia do estabelecimento.

Por conta da colisão, a mulher teve ferimentos graves como TCE (Traumatismo Crânio Encefálico), fratura no fêmur e em outras partes do corpo.

Por estar saindo da academia, sem apresentar sinais de embriaguez, o delegado afirmou que não foi necessário a realização do teste do bafômetro.

O caso será investigado pelas autoridades policiais.

