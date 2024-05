Idosa é trancada em casa sem água e sem comida em Corumbá

Uma idosa, de 78 anos, foi resgatada de uma situação de maus-tratos no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá. O caso aconteceu durante a quinta-feira (2).

Conforme as informações policiais, a denúncia surgiu durante uma visita de rotina dos Assistentes Sociais do CRAS, que se depararam com a idosa trancada dentro de sua própria residência.

A casa estava fechada com correntes e cadeado do lado de fora, impossibilitando qualquer tentativa de saída. Durante a conversa entre a assistente social e a idosa, esta relatou estar trancada dentro de casa, sem ter ingerido alimentos ou água durante o dia.

Diante dessa informação, uma equipe policial foi ao local para averiguar a situação e possíveis indícios de maus-tratos contra a mulher idosa. Ao chegarem à residência, a equipe foi informada de que o filho da senhora havia chegado e aberto a casa para que ela pudesse se locomover.

Com a autorização dele, os policiais entraram na residência para avaliar as condições em que a idosa se encontrava. No interior da casa, constatou-se que ela vivia em um ambiente insalubre, sem acesso adequado a saneamento básico, com sujeira e desorganização evidentes. A comida estava mal acondicionada, e a única fonte de água disponível era proveniente de baldes sujos. A mulher estava visivelmente negligenciada, debilitada e apresentava machucados nas pernas e nos pés.

Os vizinhos relataram que a idosa passava a maior parte do tempo sozinha, recebendo poucos cuidados e atenção. Diante da evidente situação de maus-tratos, o filho dela foi detido e encaminhado para a Delegacia. A idosa ficou aos cuidados da filha, com quem passará a morar.

