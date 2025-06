Idosa é vítima do 'golpe do falso delegado' e perde quase R$ 4 mil em Campo Grande

Idosa, de 62 anos, procurou a delegacia na tarde desta terça-feira (3) para denunciar um estelionatário que conseguiu extorquir quase R$ 4 mil utilizando o conhecido 'golpe do falso delegado', em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que inicialmente conversava com uma pessoa pelo Facebook, mas logo o contato foi transferido para o WhatsApp. Em determinado momento, ao saber que a pessoa dizia ter apenas 17 anos, ela considerou a conversa imprópria e decidiu encerrá-la. O episódio ocorreu na segunda-feira (2).

No entanto, na terça-feira, a situação se agravou. A idosa recebeu uma mensagem de um número com DDD 51, em que o golpista se identificava como delegado da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) do Rio Grande do Sul.

Na mensagem, o estelionatário afirmou que ela estaria sendo investigada por aliciamento de menor em rede social e que até o juiz da cidade já havia sido informado. Sob ameaças de prisão, exigiu o pagamento de R$ 3 mil. Assustada, a mulher realizou a transferência.

Em seguida, o golpista pediu mais uma quantia e foi repassado mais R$ 900. Ele também orientou a vítima a apagar as conversas com o suposto adolescente.

Diante da pressão e das perdas financeiras, a idosa procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por extorsão.

