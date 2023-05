Idosa embriagada que tentou subornar PM em acidente é liberada pela Justiça

A idosa, de 63 anos, presa em flagrante por tentar subornar um policial militar, causar um acidente grave de trânsito e dirigir embriagada na madrugada de segunda-feira (8), no Jardim Tijuca, recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul na manhã desta terça-feira (9).

Ela passou por audiência de custódia, onde o juiz de direito Aluizio Pereira dos Santos, leva em consideração a residência fixa, o bom comportamento da suspeita, que não tem passagens.

"Destarte, considerando a excepcionalidade da prisão cautelar, a despeito da gravidade do delito supostamente praticado pelo(a)(s) autuado(a)(s), analisando o caso concreto constato que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva", diz trecho da decisão.

Porém, o juiz decidiu aplicar medidas cautelares e pediu a liberação da idosa da cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

As medidas cautelares impostas na audiência de custódia foram: comparecer mensalmente para informar e justificar sua ocupação e comprovar seu endereço e recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 6h e em período integral nos dias de folga.

Acidente - Segundo o boletim de ocorrência do acidente, a idosa dirigia um Chevrolet Corsa Classic pela rua Cabo Verde no sentido norte ao sul, quando acertou o motociclista, que vinha no sentido oposto da via, causando uma colisão frontal.

A condutora recusou fazer o teste do bafômetro. Ela foi detida em flagrante e além de dirigir embriagada, provocando o acidente, tentou subornar o policial militar que atendia a ocorrência.

Estado de saúde - O motociclista Otávio Nunes, de 63 anos, está em estado gravíssimo na Santa Casa. Ele sofreu um acidente após ser atingido por uma idosa embriagada, também de 63 anos, que conduzia seu veículo na rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca.

O JD1 Notícias apurou que a vítima teve perda de massa encefálica e sofreu um traumatismo cranioencefálico, além de uma hemorragia na cabeça.

A reportagem ainda soube que Otávio passou por vários procedimentos no hospital, porém, seu quadro de saúde é considerado bastante delicado.

