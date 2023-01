Idosa mantém neta em cárcere, ameaça e agride filho no Colúmbia

Uma jovem, de 22 anos, acompanhada do seu pai, de 42 anos, procurou a delegacia na noite de quarta-feira (11) para denunciar o caso de cárcere privado e ameaça que sofreu da sua própria avó, de 70 anos, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A autora ainda teria agredido seu filho com tapas e socos.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou que convive com sua avó há dois anos, acompanhada do seu filho pequeno de 1 ano e 9 meses. No entanto, ela procurou a ajuda do pai após ser impedida de sair de casa e sofrer ameaças de morte da autora, que ficava com uma faca.

Ao saber do caso de cárcere privado, o pai foi até a casa de sua mãe e quando chegou ao local, foi recebido com tapas e socos desferidos pela idosa. Na sequência, ela teria proibido o filho de retirar a neta e o bisneto de sua casa, alegando que "não queria que afastasse os mesmos dela".

A jovem, ainda segundo o boletim de ocorrência, explicou que já teve outros conflitos com a avó, mas que tinha decidido deixar a casa para minimizar os problemas. Contudo, era impedida com ameaças de morte da avó que sempre andava com uma faca.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e sequestro e cárcere privado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

