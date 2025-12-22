Idosa morre 20 dias depois de cair e quebrar o fêmur em Campo Grande

Uma idosa de 77 anos morreu na tarde desta segunda-feira (22), em Campo Grande, após cair da própria altura no dia 2 de dezembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima compareceu à delegacia para comunicar o falecimento da mãe. Segundo o relato, a idosa era portadora de câncer metastático desde o ano de 2023 e há pelo menos um ano, apresentava estado de saúde considerado frágil.

Ainda conforme as informações prestadas, no dia 2 de dezembro deste ano, a idosa sofreu uma queda da própria altura, que resultou em fratura no fêmur. Após o acidente, ela foi internada e submetida a procedimento cirúrgico.

Apesar do atendimento médico, a paciente não resistiu às complicações e morreu às 12h54 desta segunda-feira.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para ser investigado.

