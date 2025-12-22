Menu
Polícia

Idosa morre 20 dias depois de cair e quebrar o fêmur em Campo Grande

Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e acabou falecendo

22 dezembro 2025 - 17h52Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma idosa de 77 anos morreu na tarde desta segunda-feira (22), em Campo Grande, após cair da própria altura no dia 2 de dezembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima compareceu à delegacia para comunicar o falecimento da mãe. Segundo o relato, a idosa era portadora de câncer metastático desde o ano de 2023 e há pelo menos um ano, apresentava estado de saúde considerado frágil.

Ainda conforme as informações prestadas, no dia 2 de dezembro deste ano, a idosa sofreu uma queda da própria altura, que resultou em fratura no fêmur. Após o acidente, ela foi internada e submetida a procedimento cirúrgico.

Apesar do atendimento médico, a paciente não resistiu às complicações e morreu às 12h54 desta segunda-feira.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para ser investigado.

A visita foi realizada nesta segunda-feira
Polícia
Ana Castela e Zé Felipe visitam Santuário Nacional de Aparecida e participam de missa
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem de 77 anos é preso por estuprar e exibir vídeo sexual a criança
Homem é preso por tentativa de feminicídio em Anaurilândia
Polícia
Polícia Civil investiga o caso
Polícia
Homem ameaça matar mulher afogada durante briga em fazenda de Rio Verde
As vítimas foram socorridas, mas uma delas não resistiu
Polícia
Idoso que morreu em acidente tinha 81 anos e viajava com o filho em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é atropelada pelo ex-namorado e socorrida com vários ferimentos pelo corpo
Depac Dourados
Polícia
Idoso é preso por embriaguez ao volante, desacato e tentativa de suborno em Dourados
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Jovem tem cabeça esmagada durante acidente e morre em Coxim
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Casal briga durante jogo do Corinthians x Vasco e mulher é agredida com garrafadas em Dourados

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco